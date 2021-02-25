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Для предпринимателей Прикамья открыт новый вид льготного займа
Ставка по новому займу составляет 5,5% годовых, средства можно получить на два года, максимальная отсрочка по основному платежу – полгода.
Также для предпринимателей Агентством по развитию МСП и краевой Микрофинансовой организацией предусмотрен вариант займа. При отсутствии движимого или недвижимого имущества предприниматель может получить от 50 тыс. до 1 млн руб.
На заем может претендовать бизнес, который ведет деятельность не менее 6 месяцев и официально зарегистрирован в федеральном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства(СМСП). Подробности по оформлению займа можно узнать на сайте https://mfk59.ru/ или по горячей линии центра «Мой бизнес» 8-800-300-80-90.
Новый заем открыт в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».В 2020 году малый и средний бизнес региона получил от краевой микрофинансовой компании 437 государственных займа. Общая сумма такой господдержки превысила 670 млн. Эти ресурсы помогли пополнить оборотные средства, обеспечить зарплаты сотрудникам и рассчитаться с поставщиками. Доступ к финансовым ресурсам помог сохранить свыше 4 тыс. рабочих мест и открыть ещё 800 новых вакансий. Лидерами по объемам оформленных льготных государственных займов стали Лысьва, Пермский район, Кудымкар, Чусовой и Чернушка.
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