Для предпринимателей Прикамья открыт новый вид льготного займа

Микрофинансовая организация Пермского края открыла новый государственный заем «Льготный экспресс». При оформлении под залог минимальная сумма займа составляет 150 000 руб. На пополнение внеоборотных активов или оборотных средств предприниматели могут получить до 5 млн руб. На рефинансирование задолженности перед кредитными организациями малый бизнес может рассчитывать на сумму до 3 млн руб.Ставка по новому займу составляет 5,5% годовых, средства можно получить на два года, максимальная отсрочка по основному платежу – полгода.Также для предпринимателей Агентством по развитию МСП и краевой Микрофинансовой организацией предусмотрен вариант займа. При отсутствии движимого или недвижимого имущества предприниматель может получить от 50 тыс. до 1 млн руб.На заем может претендовать бизнес, который ведет деятельность не менее 6 месяцев и официально зарегистрирован в федеральном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства(СМСП). Подробности по оформлению займа можно узнать на сайте https://mfk59.ru/ или по горячей линии центра «Мой бизнес» 8-800-300-80-90.Новый заем открыт в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».В 2020 году малый и средний бизнес региона получил от краевой микрофинансовой компании 437 государственных займа. Общая сумма такой господдержки превысила 670 млн. Эти ресурсы помогли пополнить оборотные средства, обеспечить зарплаты сотрудникам и рассчитаться с поставщиками. Доступ к финансовым ресурсам помог сохранить свыше 4 тыс. рабочих мест и открыть ещё 800 новых вакансий. Лидерами по объемам оформленных льготных государственных займов стали Лысьва, Пермский район, Кудымкар, Чусовой и Чернушка.