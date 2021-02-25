«Мотовилихинские заводы» готовят к испытаниям новейшую огнеметную машину
- «Осенью 2020 года огнеметы «ТОС-2» успешно прошли опытные войсковые испытания в рамках учений «Кавказ-2020», где были продемонстрированы боевые возможности машин. Мы получили обратную связь и провели детальную доработку по технической и боевой части, что позволяет нам приступить к финальному этапу – подготовке машин к госиспытаниям», – рассказал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.
Разработанная НПО «СПЛАВ» огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» – это улучшенная модификация комплексов залпового огня стоящих сейчас на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Она отличается от своих предшественников улучшенными тактико-техническими характеристиками. Функции новой боевой машины аккумулированы на колесной базе автомобиля «Урал», что добавляет системе универсальность и автономность. «Тосочка» имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
Напомним, впервые система ТОС-2 была представлена на параде Победы в Москве 24 июня 2020 года.
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