Объявлен аукцион на реконструкцию манежа «Спартак»

Администрация Перми объявила аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» (ул. Рабочая, 9). Данные об этом размещены на портале госзакупок. Максимальная цена — 485 млн руб. Среди работ — замена инженерной инфраструктуры, ремонт фасада и внутренних помещений, а также благоустройство территории вокруг манежа. Срок выполнения работ с момента заключения контракта — два года. Ранее был утвержден проект реконструкции здания манежа «Спартак». Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, по техническому заданию на первом этаже будут размещены беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, две легкоатлетических дорожки по 110 метров, планируется обустроить сектор для толкания ядра, яму для прыжков в длину, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажерный зал с раздевалками, конференц-зал. Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный, а прилегающая территория будет оснащена спортивными площадками.Напомним, в декабре 2018 года администрация Перми выкупила легкоатлетический манеж «Спартак». Он принадлежал обанкротившейся компании «Магнит-Инвест». Объект продавался за 159,9 млн руб. Из-за плачевного состояния здания надзорные органы неоднократно приостанавливали деятельность манежа. Ранее для участка на котором расположен "Спартак" властями города была установлена зона ЦС-3, что означает использование только для спортивных комплексов и стадионов.