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В Березниках гастроном закрыли на месяц из-за отсутствия у продавца маски
В ходе проведенной в магазине проверки было установлено, что сотрудник, находясь на рабочем месте, не обеспечен обязательными средствами индивидуальной защиты. Хозяин «Гастронома здоровых продуктов» был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил ему наказание в виде приостановления деятельности магазина.
"В настоящее время помещение гастронома опечатано, бизнесмен предупрежден об ответственности, возникающей в случае незаконного возобновления деятельности", - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.
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