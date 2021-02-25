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В Березниках гастроном закрыли на месяц из-за отсутствия у продавца маски

В Березниках судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность «Гастронома здоровых продуктов», расположенного по адресу ул. Пятилетки, 25. С соответствующим требованием в суд обратились представители Роспотребнадзора.
В ходе проведенной в магазине проверки было установлено, что сотрудник, находясь на рабочем месте, не обеспечен обязательными средствами индивидуальной защиты. Хозяин «Гастронома здоровых продуктов» был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил ему наказание в виде приостановления деятельности магазина.
"В настоящее время помещение гастронома опечатано, бизнесмен предупрежден об ответственности, возникающей в случае незаконного возобновления деятельности", - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.

Опубликовано: 25.02.2021 в 10:39 в рубрике - Вести Пермь

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← Заключительный этап квалификации на Евробаскет-2022 прошёл на высоком уровне

Объявлен аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» →

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