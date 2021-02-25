Заключительный этап квалификации на Евробаскет-2022 прошёл на высоком уровне

Руководство Международной федерации баскетбола (ФИБА) поблагодарило власти Пермского края за отличную подготовку проведения третьего окна квалификации на Чемпионат Европы (Евробаскет) 2022 года для участников группы В. Напомним, с 18 по 22 февраля в столице Прикамья прошли игры сборных России, Италии, Эстонии и Северной Македонии в рамках заключительной отборочной серии на Евробаскет-2022.

На совещании, посвященном итогам прошедших матчей, технический делегат ФИБА Раса Люймене выразила свою признательность организаторам, высоко оценив вклад каждой из задействованных служб: «Вы провели «маленький Евробаскет». Да, это была квалификация, но качество организации, телевизионной картинки и работы, в целом, соответствовали уровню финального турнира Чемпионата Европы».

По итогам 8 дней пребывания в Перми официальных делегаций ФИБА и национальных сборных четырех стран ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией не зафиксировано.

Также делегаты ФИБА высоко оценили организацию взаимодействия со зрителями, которые впервые в этом году были допущены на матчи квалификации. Пермский опыт взят за основу, и будет использоваться при организации последующих соревнований, причем не только баскетбольных.

По итогам турнира между президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным достигнута договоренность о включении Перми в список приоритетных городов для проведения отборочных матчей на Чемпионат мира по баскетболу-2023.