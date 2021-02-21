В Перми открыли первое в крае гинекологическое отделение для детей

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Пресс-служба краевого Минздрава: "В гинекологическом отделении этой клиники обладают большим опытом лечения девочек. С 2017 по 2020 год в эту больницу обратились за гинекологической медицинской помощью более 2 500 детей, большая часть из которых была госпитализирована и прооперирована".
На текущий момент в распоряжении маленьких пациенток 17 коек круглосуточного и дневного пребывания, в 2021 году планируется пролечить на койках круглосуточного стационара 746 детей, дневного – 30. Организован консультативный прием детского гинеколога, неотложная круглосуточная помощь оказывается детям в приемном отделении.
Михаила Суханова, главврач ГКБ им. М.А. Тверье: "В отделении оказывают помощь пациенткам в возрасте от 1 года до 17 лет включительно. На сегодня отделение находится в процессе укомплектования специальной аппаратурой, поэтому в зависимости от заболевания госпитализация детей до 10 лет проводится по согласованию с заведующей гинекологическим отделением, части этих детей помощь оказывается в хирургическом отделении ПКДКБ детским хирургом с привлечением акушера-гинеколог".
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