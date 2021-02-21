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В Пермском крае задержали двух молодых парней, угнавших автомобиль
Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю: "Подозреваемых доставили в дежурную часть. Они признались в угоне. Возбуждено уголовное дело о хищении автомобиля".
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