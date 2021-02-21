В Минприроды Пермского края рассказали, как ликвидировали волка, державшего в страхе жителей Красновишерска
Мероприятия по избавлению от волка были организованы с 16 по 19 февраля. В операции участвовали 17 охотников и сотрудников Министерства, которые работали при сильно отрицательной температуре до -40 градусов. Было задействовано 3 автомобиля, 5 снегоходов. За 4 дня охоты на снегоходах было пройдено 150 км.
Пресс-служба Минприроды: "Охота прошла с использованием флажков, т.е. окладом. Длина оклада составила 8 км. В результате 19 февраля добыт 1 матерый волк".
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