Патентная система налогообложения распространена еще на 16 видов деятельности

Депутаты краевого парламента на пленарном заседании 18 февраля одобрили сразу в двух чтениях изменения в региональный Закон «О патентной системе налогообложения». Поправки расширяют перечень сфер деятельности, в которых предприниматели смогут применять патентную систему налогообложения. В него добавлено 16 новых видов деятельности, 15 из которых относятся к сфере бытовых работ и услуг – деятельность автостоянок, а также различные ремонтные работы, изготовление предметов быта, спортивного и сельхозинвентаря, различные услуги, предоставляемые населению.с 1 января 2021 года пермские предприниматели, работающие на патенте, имеют право уменьшать сумму налога на страховые взносы: до 100% от суммы налога ИП без наемных работников и до 50% – с наемными работниками. Несмотря на то, что такие налоговые преференции могут полностью «обнулить» поступления в местные бюджеты, региональные власти предложили сохранить стоимость патентов на действующем уровне. Выпадающие доходы местных бюджетов по ПСН оцениваются при этом до 500 млн руб.Стоимость новых видов патента сохранится на уровне стоимости патента для бытовых услуг, установленном в Пермском крае ранее. Она составит 10 200 руб. в год для индивидуальных предпринимателей, не нанимающих сотрудников, 1 710 руб. в год – дополнительно на одного сотрудника. Стоимость патента для автостоянок предложена на уровне 60 руб. на 1 кв. метр в год, что равно стоимости патента для сдачи в аренду жилых помещений.