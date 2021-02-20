Сборная России по баскетболу выиграла в отборочном матче на Евробаскет-2022

19 февраля в пермском УДС «Молот» сборная России по баскетболу стартовала с победы над командой Северной Македонии в рамках групповых отборочных матчей Кубка Европы по баскетболу (Евробаскет-2022). Игра завершилась со счетом 77:94.Матч прошел в присутствии болельщиков: Россия стала единственной страной – хозяйкой квалификационных матчей, где игры проходят при зрителях.Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что «пермские болельщики, которых принято считать самыми лучшими, оправдали себя на 100%». «Даже с учетом того, что сейчас санитарная обстановка не позволяет целиком заполнить трибуны, здесь было очень громко, шумно. Мы рады здесь находиться, организация отборочных матчей безупречна. Нас здесь всегда ждут, как дома. Вернее, не так: мы в Перми – дома!», – сказал Андрей Кириленко.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермь в 11 раз принимает матчи сборной на турнирах такого высокого уровня, и в каждом из них российская команда одерживала победу.Поддержать сборную пришли порядка 2 800 зрителей. В их числе – полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который находится в Перми с рабочим визитом.в этот раз Пермь принимает отборочные матчи целой группы, и для их проведения организаторам потребовалось создать особые условия – обеспечить так называемый «безопасный пузырь» для всех команд-участников. Баскетболисты и сопровождающие их члены сборных полностью изолированы от контактов с другими людьми. Для этого были приняты специальные меры безопасности. Продуманы маршруты, по которым делегации заходят на арену – у каждой отдельный вход. На самой арене расстояние от паркета до зрителей – не менее 5 метров, соблюдены другие требования ковид-протокола.Меры безопасности болельщиков также тщательно продуманы. Наполняемость трибун составляет 50% и предполагает шахматную рассадку. На входах были созданы специальные «змейки», которые помогли избежать столпотворений. Зрителям не рекомендовалось покидать свои места даже во время перерывов. Тем не менее, в фойе для болельщиков были предусмотрены зоны бесконтактных активностей: все желающие смогли сфотографироваться с игроками сборной России – при помощи VR-технологий.Впереди матчи:21 февраля – Северная Македония - Италия,21 февраля - Россия - Эстония,22 февраля - Эстония-Северная Македония.