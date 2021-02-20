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Уверяли, что шубы натуральные. В Прикамье задержаны торговцы-мошенники
Обнаружить обман пожилым женщинам помогли родственники. Более детальный осмотр шуб показал, что они пошиты из искусственного меха, а не из меха норки, как убеждали их уличные продавцы. Низкую стоимость товара они объясняли тем, что это последние образцы с ярмарки и их нужно поскорее продать. В одном случае женщина купила 2 шубы за 50 тысяч рублей, другая получила пенсию и тут же отдала 15 тысяч рублей за меховое изделие.
"В тот же день сотрудники уголовного розыска Соликамска задержали недобросовестных торговцев. Ими оказались уроженцы Волгограда 1982 и 1976 года рождения. Подозреваемые раскаялись в содеянном и уже возместили потерпевшим причинённый ущерб. Мужчины пояснили, что шубы купили в другом городе по цене в пределах 6-8 тысяч рублей и планировали заработать на их перепродаже", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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