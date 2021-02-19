«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.02.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.02.2021 в 15:15
18.02.2021 в 14:45
18.02.2021 в 12:55
17.02.2021 в 11:27
16.02.2021 в 15:44
17.02.2021 в 12:25
15.02.2021 в 09:35
10.02.2021 в 10:55
10.02.2021 в 09:04
09.02.2021 в 19:05
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.02.2021
Газовики вновь приступили к отключениям абонентов-должников
В Прикамье сохранится морозная погода
В Пермский край прибыл полномочный представитель президента РФ в ПФО
Началась регистрация на пятый Пермский марафон
Телеканал «Россия» раскроет секреты нового сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»
В Пермском крае выявлено 243 случая коронавируса
Жительница Перми перевела мошенникам 1,5 млн рублей
14 тысяч жителей края повысили цифровую грамотность
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.02.2021
В Перми задержали двух студентов, причастных к сбыту пятитысячной фальшивки
ПГАТУ - лучший вуз России по организации деятельности студотрядов
Восстановлена крыша пострадавшего от пожара дома по улице Студенческой, 20
В «Губернии» состоялась презентация новой книги
В Перми спилили часть аллеи-арки на ул. Куйбышева
Краевые власти выделят субсидии на ремонт водного транспорта
На ул. Уральской в Перми начали укладывать новые трамвайные пути
Прикамье находится под влиянием ультраполярного вторжения
В Прикамье объявили акцию на «Танки»
Конкурс социально-культурных проектов: проявить инициативу может каждый
СКР: установлены новые подозреваемые в нападении на березниковский ОМОН
Депутаты Заксобрания рассмотрят более 40 вопросов
Новости спорта. Динамо Брест обыграл Славию в товарищеском матче
За три дня из Перми вывезли 7,5 тысяч грузовиков снега
Пермский край занял 6 место в ПФО по реализации национальных проектов
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Газовики вновь приступили к отключениям абонентов-должников
В Прикамье сохранится морозная погода
В Пермский край прибыл полномочный представитель президента РФ в ПФО
Началась регистрация на пятый Пермский марафон
Телеканал «Россия» раскроет секреты нового сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»
В Пермском крае выявлено 243 случая коронавируса
Жительница Перми перевела мошенникам 1,5 млн рублей
14 тысяч жителей края повысили цифровую грамотность
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.02.2021
Краевые власти выделят субсидии на ремонт водного транспорта
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