Газовики вновь приступили к отключениям абонентов-должников

С 1 января 2021 года закончилось действие моратория на отключение должников за услуги ЖКХ, а также на начисление штрафов и пеней за просрочку платежей. Специалисты абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» приступили к отключению от газоснабжения абонентов, накопивших долги за газ.Как сообщили в пресс-службе предприятия, с начала 2021 года за долги без газа остались 82 абонента. Основанием для этой наиболее действенной меры является задолженность, которая накоплена более чем за два месяца неоплаты. Сейчас в Пермском крае более 21 тысяч абонентов, которые попадают под возможность отключения газа.«Чтобы избежать санкций, необходимо своевременно платить за газ, это является гарантией его бесперебойной поставки. Отключение газа – крайняя мера, к которой приходится прибегать, когда должник не реагирует и не остается иного выхода, кроме как прибегать к жестким действиям, предусмотренным законодательством», – отметил начальник управления абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Евгений Рябцев.