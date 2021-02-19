Газовики вновь приступили к отключениям абонентов-должников
Как сообщили в пресс-службе предприятия, с начала 2021 года за долги без газа остались 82 абонента. Основанием для этой наиболее действенной меры является задолженность, которая накоплена более чем за два месяца неоплаты. Сейчас в Пермском крае более 21 тысяч абонентов, которые попадают под возможность отключения газа.
«Чтобы избежать санкций, необходимо своевременно платить за газ, это является гарантией его бесперебойной поставки. Отключение газа – крайняя мера, к которой приходится прибегать, когда должник не реагирует и не остается иного выхода, кроме как прибегать к жестким действиям, предусмотренным законодательством», – отметил начальник управления абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Евгений Рябцев.
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