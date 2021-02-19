Началась регистрация на пятый Пермский марафон

Пятый Пермский международный марафон пройдёт 4 и 5 сентября. В этом году предусмотрено 12 тысяч слотов на 7 разных дистанций. В этом году символом медали марафона станет росомаха.– Мы существенно увеличили количество слотов на полумарафон и 10 км, поскольку спрос на эти дистанции растет. Те, кто начинал бегать Пермский марафон с маленькой дистанции, сегодня готовы бежать длинные, – пояснил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин.Напомним, впервые Пермский международный марафон состоялся в 2017 году. Тогда на разные дистанции марафона вышли 5,5 тысяч человек, в 2018 году участие в грандиозном спортивном событии приняли 7,2 тысячи человек. В 2019 году на старт вышли уже 9,2 тысячи человек. Впервые был организован отдельный детский забег, в нем приняли участие 687 ребят, в том числе команды дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт». В 2020 году с соблюдением всех мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции на старт вышли 7,3 тысяч человек из 40 регионов страны.