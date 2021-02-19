В Пермский край прибыл полномочный представитель президента РФ в ПФО
В рамках двухдневного визита в Пермский край Игорь Комаров проведет ряд совещаний. Одной из основных тем станет социально-экономическое развитие Прикамья в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Игорю Комарову представят результаты применения региональных механизмов поддержки бизнеса по приоритетным направлениям в текущем году.
Еще один важный вопрос, которому уделит внимание Игорь Комаров – реализация национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.
Дмитрий Махонин отметил, что прошлом году на выполнение 50 региональных проектов было направлено 17 млрд руб. По итогам 2020 года Пермский край занял 6 место в ПФО с результатом реализации в 96%.
«В этом году, несмотря на новые условия формирования бюджета, вызванные дополнительными расходами на борьбу с пандемией, достижение национальных целей также остается для края приоритетной задачей, — отметил глава региона. — Особое внимание мы уделяем контролю исполнения намеченных планов. Для этого регулярно проводим совещания по каждому направлению с участием профильных ведомств. Кроме того, отдельно рассматриваем реализацию нацпроектов с каждой территорией региона. Сейчас для министерств совместно с муниципалитетами поставлена цель — до конца февраля провести конкурсные процедуры и выбрать подрядчиков для реализации проектов. В первую очередь речь идет о благоустройстве общественных пространств, ремонтах дорог и поставках медицинского оборудования».
В субботу, 20 февраля, состоится инспекционный выезд полномочного представителя президента ПФО в Березники, где основной темой повестки станет вопрос переселения граждан из аварийного жилья в территории. Игорь Комаров ознакомится с ходом возведения ЖК «Любимов» и развитием социальной инфраструктуры в микрорайоне.
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