В Пермский край прибыл полномочный представитель президента РФ в ПФО

Сегодня, 19 февраля, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Перми рабочую встречу с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Игорь Комаров отметил, что в регионе есть понимание существующих проблематик и краевое правительство задействует все механизмы поддержки различных отраслей. По его словам, работа в этом направлении ведется комплексно и системно.В рамках двухдневного визита в Пермский край Игорь Комаров проведет ряд совещаний. Одной из основных тем станет социально-экономическое развитие Прикамья в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Игорю Комарову представят результаты применения региональных механизмов поддержки бизнеса по приоритетным направлениям в текущем году.Еще один важный вопрос, которому уделит внимание Игорь Комаров – реализация национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.Дмитрий Махонин отметил, что прошлом году на выполнение 50 региональных проектов было направлено 17 млрд руб. По итогам 2020 года Пермский край занял 6 место в ПФО с результатом реализации в 96%.«В этом году, несмотря на новые условия формирования бюджета, вызванные дополнительными расходами на борьбу с пандемией, достижение национальных целей также остается для края приоритетной задачей, — отметил глава региона. — Особое внимание мы уделяем контролю исполнения намеченных планов. Для этого регулярно проводим совещания по каждому направлению с участием профильных ведомств. Кроме того, отдельно рассматриваем реализацию нацпроектов с каждой территорией региона. Сейчас для министерств совместно с муниципалитетами поставлена цель — до конца февраля провести конкурсные процедуры и выбрать подрядчиков для реализации проектов. В первую очередь речь идет о благоустройстве общественных пространств, ремонтах дорог и поставках медицинского оборудования».В субботу, 20 февраля, состоится инспекционный выезд полномочного представителя президента ПФО в Березники, где основной темой повестки станет вопрос переселения граждан из аварийного жилья в территории. Игорь Комаров ознакомится с ходом возведения ЖК «Любимов» и развитием социальной инфраструктуры в микрорайоне.