Телеканал «Россия» раскроет секреты нового сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»
В каждом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые суперхиты, а оценивают их звезды, которых знает в лицо вся страна: Катя Лель, Шура, Наталия Гулькина, Светлана Разина, Григорий Гладков, Алексей Глызин, Антон Зацепин, Никита Малинин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков и многие другие. В новом сезоне к сотне присоединятся Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерия и другие суперзвезды. Чем больше голосов жюри получит исполнитель, тем выше его шансы на победу!На онлайн-презентации главный продюсер телеканала «Россия» Игорь Шестаков, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева, ведущий Николай Басков, популярный певец и главный арбитр шоу Сергей Лазарев, а вместе с ним и 100 членов жюри раскроют секреты нового сезона.
Премьера шоу «Ну-ка, все вместе!». С 28 февраля в 17:45 на телеканале «Россия».
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