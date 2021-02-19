В Пермском крае выявлено 243 случая коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 44 878 Ежесуточный прирост больных составил 0,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95 (на 18 февраля – 0,95).
В числе 243 новых инфицированных 98 пациентов мужского пола, 145 – женского, среди заболевших 20 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 22 человека, от 30 до 49 лет – 86 человек, 56 в возрасте 50-64 и 59 человек старше 65 лет.
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