Жительница Перми перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Пермячка стала жертвой мошенников, обещавших вернуть ей деньги, которые она ранее вложила в финансовую пирамиду. В отдел полиции Мотовилихинского района Перми обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что перечислила мошенникам более 1,5 миллиона рублей.Опросив потерпевшую, стражи порядка выяснили, что ей на телефон поступил звонок от человека, представившегося представителем компании – бывшей крупной финансовой пирамиды. Мужчина предложил женщине вернуть деньги в сумме 360 тысяч рублей, которые она ранее вложила в организацию. После этого пермячке позвонил гражданин, сообщивший, что будет ее куратором, а также параллельно с ней стал вести переговоры якобы директор паевого инвестиционного фонда компании.
"Вышеуказанные граждане, втроем, убедили потерпевшую в том, что для оформления возврата, она должна перечислить денежные средства на различные счета. В течение месяца женщина переводила деньги, а потом поняла, что ее обманули", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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