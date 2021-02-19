14 тысяч жителей края повысили цифровую грамотность

В Пермском крае благодаря национальной программе «Цифровая экономика» по итогам 2020 года почти 14 тысяч жителей повысили свою цифровую грамотность. Об этом в рамках правительственного часа на очередном заседании Законодательного Собрания Пермского края сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» в регионе проходит ряд мероприятий по увеличению количества выпускников по IT-специальностям и обучению жителей ключевым компетенциям цифровой экономики. По итогам 2020 года количество выпускников, обладающих необходимыми знаниями, составило 5,6 тысяч, что на 14% больше от показателя национальной программы.В пермских вузах цифровые компетенции изучаются в рамках таких направлений, как информатика и вычислительная техника, промышленная экология и биотехнология, машиностроение и другие.В 2020 году Пермский край стал участником программы по предоставлению населению персональных цифровых сертификатов, благодаря чему более 1,1 тысячи жителей региона прошли бесплатное обучение по краткосрочным программам повышения квалификации в российских учебных заведениях, включая лучшие вузы страны.Всего по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования прошли обучение 8,2 тысячи человек по различным программам, реализуемым в Пермском крае. Среди них специалисты предприятий, преподаватели, жители предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в декрете. В рамках Сетевого IT-университета, в 2020 году обучение закончили 1505 студентов.В прошлом году открыт Центр опережающей профессиональной подготовки. Здесь готовят кадры для экономики Пермского края, включая область цифровой экономики.