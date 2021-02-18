«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.02.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.02.2021 в 15:15
18.02.2021 в 14:45
18.02.2021 в 12:55
17.02.2021 в 11:27
16.02.2021 в 15:44
17.02.2021 в 12:25
15.02.2021 в 09:35
10.02.2021 в 10:55
10.02.2021 в 09:04
09.02.2021 в 19:05
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.02.2021
В Перми задержали двух студентов, причастных к сбыту пятитысячной фальшивки
ПГАТУ - лучший вуз России по организации деятельности студотрядов
Восстановлена крыша пострадавшего от пожара дома по улице Студенческой, 20
В «Губернии» состоялась презентация новой книги
В Перми спилили часть аллеи-арки на ул. Куйбышева
Краевые власти выделят субсидии на ремонт водного транспорта
На ул. Уральской в Перми начали укладывать новые трамвайные пути
Прикамье находится под влиянием ультраполярного вторжения
В Прикамье объявили акцию на «Танки»
Конкурс социально-культурных проектов: проявить инициативу может каждый
СКР: установлены новые подозреваемые в нападении на березниковский ОМОН
Депутаты Заксобрания рассмотрят более 40 вопросов
Новости спорта. Динамо Брест обыграл Славию в товарищеском матче
За три дня из Перми вывезли 7,5 тысяч грузовиков снега
Пермский край занял 6 место в ПФО по реализации национальных проектов
"Остались дома одни". В Прикамье на пожаре погибли двое детей
В XXI веке жители прикамской деревни лишены права на воду
В Перми выходит в прокат новый фильм «Конёк-Горбунок»
В Сиве возведут новую поликлинику
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2021
В Следственном комитете создано поисковое движение
Самые сильные морозы - ещё впереди
17 февраля - День студенческих отрядов
«А ну-ка, девушки!» В колониях Прикамья провели конкурс красоты
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Краевые власти выделят субсидии на ремонт водного транспорта
Прикамье находится под влиянием ультраполярного вторжения
Депутаты Заксобрания рассмотрят более 40 вопросов
За три дня из Перми вывезли 7,5 тысяч грузовиков снега
Пермский край занял 6 место в ПФО по реализации национальных проектов
"Остались дома одни". В Прикамье на пожаре погибли двое детей
В XXI веке жители прикамской деревни лишены права на воду
В Перми выходит в прокат новый фильм «Конёк-Горбунок»
В Сиве возведут новую поликлинику
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2021
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