Краевые власти выделят субсидии на ремонт водного транспорта. В этом году на субсидирование перевозок водным транспортом из регионального бюджета планируется выделить около 20 млн руб. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский. По его словам, в этом году при помощи водного транспорта планируется перевести порядка 60 тысяч человек.Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: «У нас организовано 4 основных маршрута, которые связывают Троицу и Сылву, Старые Ляды и Куликово, Березники и Быструю и Пермь с Заречным. Организовано 45 остановочных пунктов, из них 35 не имеют транспортного обслуживания. В 2020 году пассажиропоток суммарно составил более 52 тысяч человек, в 2021 году планируем увеличить его до 60 тысяч. На 2021 год размер субсидий впервые включает в себя субсидии на капитальный ремонт судов».Еще одна событие, о котором стало известно на минувшем заседании правительства: с 1 марта в Пермском крае стартует региональный этап Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». Его финал пройдет 6 марта на краевом форуме «Пермский период». Для участия приглашены представители экспертного и профессионального сообщества. Они представят возможности для самореализации молодёжи через проекты президентской платформы Россия страна возможностей. Впервые на территории Прикамья будет представлен всероссийский молодёжный форум "Территория Смыслов". Его участниками станут порядка 150 человек.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Давайте после проведения, подведения итогов вынесем на совет глав вопрос о развитии молодежной политики. Убежден, нам есть еще куда стремиться. Часть территорий уделяет этому пристальное внимание, есть сильные активные организации, но есть территории, где работа фактически не ведется».