Краевые власти выделят субсидии на ремонт водного транспорта
Еще одна событие, о котором стало известно на минувшем заседании правительства: с 1 марта в Пермском крае стартует региональный этап Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». Его финал пройдет 6 марта на краевом форуме «Пермский период». Для участия приглашены представители экспертного и профессионального сообщества. Они представят возможности для самореализации молодёжи через проекты президентской платформы Россия страна возможностей. Впервые на территории Прикамья будет представлен всероссийский молодёжный форум "Территория Смыслов". Его участниками станут порядка 150 человек.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Давайте после проведения, подведения итогов вынесем на совет глав вопрос о развитии молодежной политики. Убежден, нам есть еще куда стремиться. Часть территорий уделяет этому пристальное внимание, есть сильные активные организации, но есть территории, где работа фактически не ведется».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Прикамье находится под влиянием ультраполярного вторжения
Депутаты Заксобрания рассмотрят более 40 вопросов
За три дня из Перми вывезли 7,5 тысяч грузовиков снега
Пермский край занял 6 место в ПФО по реализации национальных проектов
"Остались дома одни". В Прикамье на пожаре погибли двое детей
В XXI веке жители прикамской деревни лишены права на воду
В Перми выходит в прокат новый фильм «Конёк-Горбунок»
В Сиве возведут новую поликлинику
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2021
В Следственном комитете создано поисковое движение
Добавить комментарий: