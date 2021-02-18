Прикамье находится под влиянием ультраполярного вторжения

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← Депутаты Заксобрания рассмотрят более 40 вопросов
Краевые власти выделят субсидии на ремонт водного транспорта →
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18.02.2021 в 15:15
18.02.2021 в 14:45
18.02.2021 в 12:55
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09.02.2021 в 19:05
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"Остались дома одни". В Прикамье на пожаре погибли двое детей
В XXI веке жители прикамской деревни лишены права на воду
В Перми выходит в прокат новый фильм «Конёк-Горбунок»
В Сиве возведут новую поликлинику
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2021
В Следственном комитете создано поисковое движение
Самые сильные морозы - ещё впереди
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