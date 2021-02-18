Депутаты Заксобрания рассмотрят более 40 вопросов

В Законодательном Собрании Пермского края проходит февральское пленарное заседание. В повестку включено больше 40 вопросов. Среди основных — корректировка расходов регионального бюджета. В частности, предполагается выделить субсидию на приведение в порядок системы водоснабжения в Кизеле и Горнозаводске, в программу «Чистая вода» включить три новых объекта в Перми, в поселках Лямино и Щучье озеро. Планируется выделить деньги на ремонт «Театра-Театра», библиотеки Горького, строительство здания Художественной галереи и новой инфекционной больницы. Другое важное направление — принятие антикризисных мер для поддержки малого и среднего бизнеса.Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Каждая из законодательных инициатив в сфере налогообложения ориентирована на расширение антикризисных мер в экономике. То, что проблемы сложнейшие и в один день их не решить, понимают все. Депутаты находятся на прямой связи со своими избирателями, готовы реагировать на потребности бизнеса, предлагать новые инструменты комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".