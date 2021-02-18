За три дня из Перми вывезли 7,5 тысяч грузовиков снега

За последние 3 дня из Перми вывезли 130 тысяч кубометров снега. Это примерно 7,5 тысяч грузовиков. Такие цифры озвучили в администрации города. Тротуар возле дома на Горького, 9 Юрий Кадочников с напарником привели в порядок за несколько часов. Главная задача была прочистить лестничные спуски, ну и не обделить вниманием другие участки предназначенные для пешеходов.Юрий Кадочников, работник коммунальной службы: "Надо наводить чистоту, что бы ходить нормально было, чтобы люди не падали". На соседней улице Советской трудятся уже с применением спецтехники. Особое внимание уделено паковочным карманам.Тщательнее подходить к уборке улиц в Ленинском районе поручил временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Дёмкин во время очередной проверки подрядчика после обильных снегопадов. Алексей Дёмкин, врио главы Перми: "Вызвал главу Ленинского района и пошли смотреть, как обстоят дела в реальности. К центру города всегда предъявляются повышенные требования. И что имеем: претензии административной инспекции даже по дорогам первой категории, неубранный снег на платных парковках, нерасчищенные места для инвалидов".Сегодня центральный район краевой столицы, где сосредоточена большая часть платной парковочной зоны, выглядит, по мнению автомобилистов, приемлемо. Но вот два примера: возле офисного здания на Пермской, 3а к парковке вопросов нет, потому что вечером здесь уже никого, а возле жилого дома по Ленина, 10 стоят круглосуточно – днём те, кто приехали на работу, а после те, кто уже закончили все свои дела.Условия новых контрактов требуют от подрядчика убирать снег с парковок так же, как с остальной части улиц. Однако и сами автовладельцы должны по возможности помогать коммунальным службам – не оставлять машины в зоне платной парковки на ночь.С начала зимы только с территории Ленинского района вывезли столько снежной массы, что в пересчете на «Камазы» составило внушительные 8,5 тысяч машин со снегом.Денис Курышев, первый заместитель главы администрации Ленинского района: "Контроль за выполнением работ возложен на МКУ «Благоустройство Ленинского района», ежедневно у нас задействовано специализированная дорожная техника более 80 единиц и 60 дородных рабочих. С начала сезона вывезено более 140 тысяч кубометров снега".Юрию Кадочникову нередко прохожие говорят слова благодарности за работу. И это дорогого стоит, но самое главное, что теперь ходить по улице Горького, особенно для людей в возрасте, можно без особых проблем.