Пермский край занял 6 место в ПФО по реализации национальных проектов

На заседании Координационного совета при губернаторе Пермского края по реализации национальных проектов подвел итоги за 2020 год и обсудили планы на 2021-й.Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что в прошлом году краю на национальные и региональные проекты была выделена беспрецедентная сумма – 17 млрд руб.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Мы показали результат по реализации нацпроектов в 96%. Это выше и общероссийского показателя, и средний по Приволжскому федеральному округу – регион здесь занял 6 место. Но наша основная задача заключается не просто в расходовании средств, а в реализации проектов таким образом, чтобы жители не только в городах, но и в глубинке почувствовали изменения к лучшему».Губернатор подчеркнул, что в 2020 году в Пермском крае реализовывали 50 региональных проектов в рамках 13 национальных: по большинству из них удалось достичь запланированных результатов.Участие в нацпроекте «Здравоохранение» позволило открыть в крае 3 центра амбулаторной онкологической помощи – в Губахе, Чайковском и Краснокамске. Для диагностики и лечения больных раком приобретено 88 единиц оборудования. В их числе: магнитно-резонансный томограф, аппарат брахитерапии, два мультиспиральных компьютерных томографа и другая сложная техника. В целом в рамках нацпроекта закуплено 195 единиц современного медицинского оборудования. Благодаря нацпроекту «Образование» открыты 21 центр «Точка роста» в 20 территориях Пермского края, центр цифрового образования детей «IT-куб», центр опережающей профессиональной подготовки и мобильный технопарк «Кванториум». Более 100 школ оснащены компьютерным оборудованием.Благодаря средствам, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в Прикамье за год расселено 67 тыс. кв. метров аварийного жилья, улучшены условия проживания более 4,7 тыс. человек. В программах расселения участвовали 38 муниципалитетов, из них 34 выполнили взятые на себя обязательства. При этом в 10 территориях планы выполнены на 140% и более – это значит, что в этих территориях больше людей стали жить в более комфортных условиях.Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) дал возможность отремонтировать 108 км дорог, повысив транспортную доступность жителей Прикамья. Работы проведены на 53 дорожных объектах. С помощью нацпроекта «Экология» удалось сделать важный шаг к решению многолетней проблемы – снабжения качественной водой жителей г. Краснокамска и пермского м/р Закамск – был введен в эксплуатацию водовод в Кировском районе Перми.