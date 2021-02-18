В XXI веке жители прикамской деревни лишены права на воду

В деревне Мыльники, недалеко от Кунгура, местные жители вынуждены топить снег, чтобы получить питьевую воду. Для хозяйственных нужд черпают из проруби дурнопахнущую жижу. Водонапорная башня здесь когда-то была, но ее распилили на металлолом. К воде всех цветов радуги в деревне Мыльники привыкли давно. Николай Авдеев каждый день протаптывает в снегу тропинку, чтобы добыть в проруби несколько ведер коричневой дурнопахнущей жижи. Другой в этом водоеме попросту нет.Николай Авдеев: "Одни люди считают озерком, а я считаю, что это болото. Вот запах какой идет". Для домашней птицы и такая подойдет. А чтобы пить людям воду, приходится возить из Кунгура, за 10 км.Евгения Авдеева: "Летом - дождевую и также из города, если едет. У нас же нет магазина, ездим в город за продуктами. Вот к сыну заезжает, набирает воды". Тамаре Куткиной повезло меньше - у нее рядом с домом даже болото пересохло, вот и приходится зимой снег топить. Одной бочки в среднем хватает на день.Тамара Куткина: "Вот везде снег натаскала, везде у меня снег. Вот такая вода. Вот так маемся из года в год. Без воды, без газу всю жизнь прожили".В Мыльниках сейчас около 30 дворов. Постоянно проживает 49 человек, почти половина из них - дети. По проекту, длина деревенского водопровода - 1 км 100 метров. Предварительная стоимость работ - 800 тысяч рублей.Цивилизация в Мыльники однажды уже приходила, и еще в 90-е годы здесь был свой водопровод и водоразборные колонки. Однако как-то незаметно для местных жителей они прекратили свое существование. Так что даже водонапорную башню спилили на металлолом. Сельская администрация водопровод предлагает провести по программе софинансирования, когда часть средств должны собрать сами жители. На каждого взрослого приходится по 5 тысяч рублей. Для многих деревенских это неподъемная сумма. Но даже если деньги найдут, о нормальном водоснабжении говорить не приходится.Валерий Солодуха, глава Неволинского сельского поселения: "Даже если мы водоснабжение организуем в деревне Мыльники, качественной воды жители не получат. Вода, которая на сегодняшний день в центральном водопроводе, она по жесткости не соответствует качеству". Еще один вариант - протянуть водопровод из Кунгура. Стоимость этого проекта уже исчисляется миллионами, которых в сельском бюджете, понятно, нет. Так что тропинка к проруби Николая Авдеева пока так и остается единственной «дорогой жизни».