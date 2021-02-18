Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Сиве возведут новую поликлинику

В XXI веке жители прикамской деревни лишены права на воду →

В Перми выходит в прокат новый фильм «Конёк-Горбунок»

В Перми прошел предпремьерный показ нового фильма "Конёк-Горбунок" (0+). Его уже прозвали сказочным блокбастером. Необычные повороты сюжета, великолепные спецэффекты. Несмотря на то что сказка сделана по последнему слову техники, сценарист и режиссер оставили сюжет старой любимой сказки, но адаптировали историю под современного зрителя. На экране можно увидеть Павла Деревянко, Паулину Андрееву, Михаила Ефремова и других известных актеров. На фильм стоит идти всей семьей, возрастных ограничений нет. Прокат фильма в кинотеатрах Перми, а также по всей России стартует 18 февраля.

Опубликовано: 18.02.2021 в 09:07 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Сиве возведут новую поликлинику

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2021

В Следственном комитете создано поисковое движение

Самые сильные морозы - ещё впереди

17 февраля - День студенческих отрядов

«А ну-ка, девушки!» В колониях Прикамья провели конкурс красоты

Пермяков предупредили о новой финансовой пирамиде

Полиция Перми ищет подозреваемых в краже телефонов

Пермские ученые разрабатывают экспресс-анализатор коронавирусов

30 лет вместе: журавли Пермского зоопарка отметили жемчужную свадьбу


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Сиве возведут новую поликлинику

В XXI веке жители прикамской деревни лишены права на воду →

Обратите внимание

в Перми

«Солнечный город» затопило кипятком
Серьезная коммунальная авария случилась в жилом комплексе
17.02.2021 в 11:27

Метки: Аварии, в Перми

Горьковка представляет книжные редкости
В библиотеке им. Горького сегодня открылась новая выставка под названием
16.02.2021 в 15:44

Метки: Культура, в Перми, Образование

Операция «Автобус»: к ответственности привлечено 243 водителя
Сотрудники ГИБДД провели в Перми масштабный рейд по проверке автобусов. За 4 дня было осмотрено 485 транспортных средств. К административной ответственности привлечено 243 водителя, 11 должностных и 5 юридических лиц. Среди нарушений - превышение установленной скорости движения, непредоставление преимущества пешеходам, выезд на полосу встречного движения, отсутствие соответствующей категории вождения и технические неисправности машины.
16.02.2021 в 14:25

Метки: в Перми

Пермские трущобы. В доме, который отказываются признать аварийным, посыпалась несущая стена
В микрорайоне Комсомольский в Перми рушится многоквартирный дом. Первые признаки деформации стен в доме на ул. Машинистов-34 появились год назад. С тех пор местные жители добиваются признания его аварийным. Пока безуспешно, но несколько дней назад здесь начала осыпаться одна из несущих стен. В соседнем доме — на Машинистов 32 — ситуация еще опаснее. Вместо стены рушится потолок.
12.02.2021 в 16:55

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Подвал пермской пятиэтажки несколько дней заливает кипятком
Жители пятиэтажки по адресу Белинского-42 очень надеются, что прорыв на тепломагистрали, в результате которого кипяток несколько дней заливает их подвал, никак не отразится на суммах в квитанциях за февраль. А еще здесь очень ждут ремонтников. Чтобы заделать брешь, нужно отключить тепло в доме. До сих пор сильные морозы не позволяли этого сделать.
12.02.2021 в 16:20

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

В России

Штаб студотрядов ПГАТУ признан лучшим в России
Сегодня в Москве состоится торжественное награждение и вручение знамени штабу студенческих отрядов Пермского государственного аграрно-технологического университета. По итогам прошлого года штаб был признан лучшим в России и сейчас является самым многочисленным в Прикамье.
17.02.2021 в 12:25

Метки: Образование, Общество, Экономика, В России

В «Лыжне России 2021» приняли участие более 18 тысяч прикамцев
В Пермском крае определили победителей соревнований «Лыжня России 2021». Лучшими в Суперфинале на дистанции 5 км среди юношей и девушек стали Владислав Тукачев и Алина Асадулина, сильнейшими из мужчин и женщин, пробежавших 10 км, оказались Антон Швырев и Валерия Вигуляр.
15.02.2021 в 09:35

Метки: Спорт, Общество, в Пермском крае, В России

В Перми стартуют финальные испытания конкурса «Воспитатель года России»
В Перми сегодня стартуют финальные испытания конкурса «Воспитатель года России». Столица Прикамья принимает статусные соревнования, так как в прошлый раз главный приз «Хрустальную жемчужину» завоевал пермяк Евгений Пепеляев. На конкурс, который продлится до 14 февраля, приехали участники из 80 регионов страны. Пермь и Пермский край представит воспитатель «Экосада» Анастасия Кораблева. Площадками для проведения конкурса станут несколько детских садов Перми.
10.02.2021 в 10:55

Метки: Образование, Общество, В России, в Перми, Культура

Осенью Пермь примет Всероссийскую олимпиаду по кулинарии и сервису
В столице Прикамья в сентябре состоится II Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». Соответствующее подтверждение получено от Национальной ассоциации кулинаров России, которая выступает партнером конкурса и уже приступила к проработке плана основных мероприятий. В течение трех дней олимпиады профессионалы сферы общественного питания определят лучших мастеров по девяти направлениям, три из которых заявлены в конкурсную программу впервые.
10.02.2021 в 09:04

Метки: Образование, В России

Росавиация выдала разрешение на серийное производство пермских двигателей ПД-14
Росавиация выдала АО «ОДК – Пермские моторы» сертификат одобрения, предоставляющий право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21, сообщает Госкорпорация «Ростех». В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310.
09.02.2021 в 19:05

Метки: Наука и техника, В России, в Перми, Сделано в Перми, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Депутаты Заксобрания рассмотрят более 40 вопросовДепутаты Заксобрания рассмотрят более 40 вопросов

За три дня из Перми вывезли 7,5 тысяч грузовиков снегаЗа три дня из Перми вывезли 7,5 тысяч грузовиков снега

Пермский край занял 6 место в ПФО по реализации национальных проектовПермский край занял 6 место в ПФО по реализации национальных проектов

"Остались дома одни". В Прикамье на пожаре погибли двое детей"Остались дома одни". В Прикамье на пожаре погибли двое детей

В XXI веке жители прикамской деревни лишены права на водуВ XXI веке жители прикамской деревни лишены права на воду

В Перми выходит в прокат новый фильм «Конёк-Горбунок»В Перми выходит в прокат новый фильм «Конёк-Горбунок»

В Сиве возведут новую поликлиникуВ Сиве возведут новую поликлинику

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2021

В Следственном комитете создано поисковое движениеВ Следственном комитете создано поисковое движение

Самые сильные морозы - ещё впередиСамые сильные морозы - ещё впереди

17 февраля - День студенческих отрядов 17 февраля - День студенческих отрядов

«А ну-ка, девушки!» В колониях Прикамья провели конкурс красоты«А ну-ка, девушки!» В колониях Прикамья провели конкурс красоты

Пермяков предупредили о новой финансовой пирамидеПермяков предупредили о новой финансовой пирамиде

Полиция Перми ищет подозреваемых в краже телефоновПолиция Перми ищет подозреваемых в краже телефонов

Пермские ученые разрабатывают экспресс-анализатор коронавирусовПермские ученые разрабатывают экспресс-анализатор коронавирусов

В Пермь поступили все 15 новых трамваев модели «Львёнок»В Пермь поступили все 15 новых трамваев модели «Львёнок»

В Перми пройдет донорская акцияВ Перми пройдет донорская акция

В Добрянке охотники поймали рысь, которая гуляла по территории больницыВ Добрянке охотники поймали рысь, которая гуляла по территории больницы

Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраляОтделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля

Перед судом предстанут еще трое обвиняемых по уголовному делу о трагедии в отеле «Карамель»Перед судом предстанут еще трое обвиняемых по уголовному делу о трагедии в отеле «Карамель»

30 лет вместе: журавли Пермского зоопарка отметили жемчужную свадьбу30 лет вместе: журавли Пермского зоопарка отметили жемчужную свадьбу

Штаб студотрядов ПГАТУ признан лучшим в РоссииШтаб студотрядов ПГАТУ признан лучшим в России

Пьяное хобби - житель Кунгура признан виновным в серии угоновПьяное хобби - житель Кунгура признан виновным в серии угонов

Офисы МФЦ возвращаются к обычному режиму работыОфисы МФЦ возвращаются к обычному режиму работы

«Солнечный город» затопило кипятком«Солнечный город» затопило кипятком

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную