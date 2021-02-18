"Остались дома одни". В Прикамье на пожаре погибли двое детей

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи Суксунского межрайонного следственного отдела следственного управления.
"При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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