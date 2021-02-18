В Сиве возведут новую поликлинику
Новое здание больницы в Сиве необходимо. По информации администрации Сивинской поликлиники, в настоящее время поликлинические подразделения больницы расположены в шести зданиях, пять из них построены из дерева. В подразделениях поликлиники узкие коридоры, отсутствуют холлы, поэтому сложно обеспечить соблюдение дистанции между пациентами при ожидании приема. Основное здание поликлиники построено в 1972 году из бруса.
Новая поликлиника в с. Сива разместится на ул. Кутузова, 20. Она будет рассчитана на 120 посещений в смену. Площадь здания составит 4,389 тыс. квадратных метров.
В новом здании поликлиники будут принимать участковые терапевты, хирурги, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, фтизиатр и другие. Также в здании разместится отделение скорой медицинской помощи, стоматологическая служба, процедурный, физиотерапевстический, рентген кабинеты. Всего в учреждении будет обслуживаться более 13, 500 человек, включая взрослых и детей.
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