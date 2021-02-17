Самые сильные морозы - ещё впереди

Сегодня к вечеру в Прикамье ожидается очередное похолодание. Судя по всему, крепкие морозы пришли всерьез и надолго. В ближайшие дни сохранится морозная погода, в ночь на четверг и на пятницу ожидается понижение температуры до -27...-32. По крайнему северу региона возможно похолодание до -35. В ближайшие трое суток ожидается малооблачная безветренная погода. 20-21 февраля можно ожидать небольшого повышения температуры до отметок -21...-26 градусов за счет увеличения облачности. Однако основная волна холода ожидается в третьей декаде. Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Начиная с 22 февраля Пермский край окажется под влиянием самого мощного за последние 10 лет арктического вторжения, которое охватит восточную часть Европейской России, Урал и Западную Сибирь. Лишь благодаря увеличивающейся продолжительности светового дня морозы не достигнут рекордных значений. Но велика вероятность, что на большей части края в ночные часы будут достигнуты отметки в минус 30 градусов. Очень холодно будет днем - около 25 градусов мороза, что крайне редко случается во второй половине февраля. Все это может сопровождаться усилением северного ветра. Так что не исключено, что самые холодные дни зимы ожидаются в начале следующей недели".