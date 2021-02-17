17 февраля - День студенческих отрядов

17 февраля по всей России отмечают День студенческих отрядов. Этот праздник стал официальным с 2016 года. В Прикамье на данный момент создано 89 отрядов самых разных направлений - от строительных до сельскохозяйственных, куда входят молодые активисты, которые хотят и подработать, и принести пользу. С руководителями активной молодежи встретился губернатор края Дмитрий Махонин. На встрече подвели итоги работы в 2020 году, наметили планы на 2021, а также обсудили ежегодную акцию «Студенческий десант», в рамках которой молодые активисты выезжают в территории края, чтобы помочь людям.Анастасия Добренко, замруководителя Пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»: "Для нас самой важной является акция "Десант Прикамья", потому что здесь мы говорим о том, что мы оказываем социальную, посильную помощь жителям края. Ребята чистят снег, колют дрова, делают мелкий ремонт".По итогам встречи губернатор края отметил важность поддержки таких общественных организаций и дал ряд поручений. В частности - найти помещение, где разместится молодежное движение, а также подготовить несколько предложений- по учреждению региональной награды для студентов и нового законопроекта по взаимодействию студотрядов с ведомствами.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край гордится, что у нас одни из лучших студотрядов. История, которая накоплена десятилетиями, очень важна. Туда входят люди, которые любят труд, свою родину, свою землю, всегда готовы прийти на помощь».