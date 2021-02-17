В Следственном комитете создано поисковое движение

В соответствии с распоряжением Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в ведомстве создано поисковое движение. В его состав войдут не только действующие офицеры СК, но и учащиеся ведомственных образовательных организаций.В ряде субъектов России на базе следственных управлений СК России уже созданы подобные отряды, цель работы которых – увековечивание памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Однако ранее эта работа носила разрозненный характер. В целях обмена опытом и централизации поисково-архивной работы руководство СК России приняло решение создать единое движение. Оно будет взаимодействовать с Общероссийской общественной организацией по увековечиванию погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и ее региональными подразделениями.Курировать работу нового поискового движения будет Штаб по координации поисковой и архивной работы, который был создан в СК России в мае 2020 года. Офицеры СК России будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков.