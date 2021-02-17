«А ну-ка, девушки!» В колониях Прикамья провели конкурс красоты
Выступления включали в себя различные испытания. В «Визитной карточке» участницы готовили приветствие, представляли себя и выбранный костюм. В творческом состязании выступали с вокальными и хореографическими номерами, играли на музыкальных инструментах, исполняли пантомимы, декламировали стихи и многое другое.
В итоге первое место заняла Кристина Соломонова из Кизела, второе место присвоили Алисе Стрельцовой из Перми, а третье место досталось Наталье Мирошниковой из Березников.
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