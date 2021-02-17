Пермяков предупредили о новой финансовой пирамиде

Жители пятиэтажки по адресу Белинского-42 очень надеются, что прорыв на тепломагистрали, в результате которого кипяток несколько дней заливает их подвал, никак не отразится на суммах в квитанциях за февраль. А еще здесь очень ждут ремонтников. Чтобы заделать брешь, нужно отключить тепло в доме. До сих пор сильные морозы не позволяли этого сделать.