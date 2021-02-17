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30 лет вместе: журавли Пермского зоопарка отметили жемчужную свадьбу
Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Журавли в природе живут 20 лет. Сейчас им по 40, то есть два журавлиных жизни они прожили. А вообще в среднем 50-60 лет они живут в зоопарках, но бывало и до 80 доживали. Зависит от ухода, который им оказывается".На улицу супруги вышли по большой просьбе смотрителей — большую часть времени в такой мороз они проводят в домике с отоплением. А когда тепло, готовы давать целые представления.
Так выглядят журавлиные танцы.
Иногда можно услышать и их голос. Верность этих птиц воспета певцами и поэтами. В фильме «Летят журавли» это символ надежды, что главный герой всё же встретит свою возлюбленную. И пронзительный образ в конце картины — когда становится ясно, что он погиб на фронте. Есть и знаменитая песня в исполнении Марка Бернеса. Вместе журавли проводят всё своё время и очень волнуются, когда не видят друг друга. Если отношения этих птиц сложились, то навсегда.
В соседнем вольере — у их японских сородичей — разыгралась драма: самка самцу не понравилась — произошло убийство. И это тоже проявление моногамности в природе. А вот семьи белых медведей, как правило, недолговечны, но пермские Милка и Сэрику живут душа в душу. Крепкую пару образовали и яванские лангуры (обезьяны). Подтверждение их любви сейчас носит мать семейства: это дочка, зовут Лилу, ей сейчас полтора года.
Сколько принесли потомства журавли Катя и Кроша — в зоопарке даже считать не берутся. Сейчас птицы уже не размножаются, но продолжают любить друг друга.
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