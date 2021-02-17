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Офисы МФЦ возвращаются к обычному режиму работы
Все офисы МФЦ с сегодняшнего дня возвращаются к обычному режиму работы. С 17 февраля за получением услуг сюда можно обращаться без предварительной записи. При этом во всех помещениях МФЦ сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность – необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, при себе также желательно иметь собственную ручку для заполнения заявлений.
Подробности выясняла Лариса Стрельникова.
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