Пермские ученые разрабатывают экспресс-анализатор коронавирусов
Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ: "Человек сможет себя диагностировать в домашних условиях, и тем самым экономится время в поликлинике. Нагрузка на поликлинику снизится, потому что он не будет зря посещать экспресс-лаборатории или что-то еще".
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