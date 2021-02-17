Пермские ученые разрабатывают экспресс-анализатор коронавирусов

Ученые Пермского политехнического университета разработали проект прибора для экспресс-анализа на коронавирусы. По задумке авторов, пользоваться им можно будет в домашних условиях. Достаточно отправить биоматериал (кровь или слюну) в специальный контейнер, выбрать тип вируса, а далее специальный щуп заберет и проанализирует биомассу. Результат высветится через 5 минут, после чего произойдет автоматическая дезинфекция.Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ: "Человек сможет себя диагностировать в домашних условиях, и тем самым экономится время в поликлинике. Нагрузка на поликлинику снизится, потому что он не будет зря посещать экспресс-лаборатории или что-то еще".