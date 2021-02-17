← В Перми подвели промежуточные итоги программы "Активное долголетие"
Комиссия ФИБА проверила готовность УДС «Молот» к матчам Евробаскета-2022
Представители комиссии ФИБА отметили, что Россия – первая страна, которая в этом отборочном цикле проводит матчи со зрителями, поэтому для Международной федерации баскетбола и организаторов групповых матчей это первый опыт работы в новых условиях. «Его мы будем транслировать на последующих турнирах. Сейчас к организации турнира нет никаких вопросов», – отметили в ФИБА.Напомним, в рамках серии отборочных матчей, которые пройдут в УДС "Молот", сборная России проведет две игры. Первая состоится в пятницу, 19 февраля. Национальной сборной будут противостоять баскетболисты из Северной Македонии. Начало матча – в 19.30.
Вторую игру российские спортсмены проведут с командой Эстонии. Матч запланирован на воскресенье, 21 февраля. Начало игры – в 20.00.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми подвели промежуточные итоги программы "Активное долголетие"
Бесплатные лекарства для сердечников: кардиологическая помощь становится доступнее
Робот помог получить услуги почти 45 тысячам посетителей МФЦ
Холодной школой в селе Плеханово заинтересовались в прокуратуре
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2021
В Перми открыта регистрация на городской лыжный спринт
В Уинском набирает популярность скандинавская ходьба
В прокуратуре края пройдет тематический прием предпринимателей
Ледовые городки демонтируют до 1 марта
В Перми водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Добавить комментарий: