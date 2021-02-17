Комиссия ФИБА проверила готовность УДС «Молот» к матчам Евробаскета-2022

Представители комиссия Международной федерации баскетбола (ФИБА) проинспектировали УДС «Молот», где 18 февраля стартуют матчи заключительного этапа квалификации на Кубок Европы по баскетболу среди мужчин 2022 года (Евробаскет-2022). В первую очередь специалистов интересовала готовность дворца спорта с точки зрения эпидемической безопасности.Представители комиссии ФИБА отметили, что Россия – первая страна, которая в этом отборочном цикле проводит матчи со зрителями, поэтому для Международной федерации баскетбола и организаторов групповых матчей это первый опыт работы в новых условиях. «Его мы будем транслировать на последующих турнирах. Сейчас к организации турнира нет никаких вопросов», – отметили в ФИБА.Напомним, в рамках серии отборочных матчей, которые пройдут в УДС "Молот", сборная России проведет две игры. Первая состоится в пятницу, 19 февраля. Национальной сборной будут противостоять баскетболисты из Северной Македонии. Начало матча – в 19.30.Вторую игру российские спортсмены проведут с командой Эстонии. Матч запланирован на воскресенье, 21 февраля. Начало игры – в 20.00.