В Перми подвели промежуточные итоги программы "Активное долголетие". Когда-то она появилась по инициативе самих представителей старшего поколения, а теперь это и клуб "Душа поет", и кружок по рисованию, и занятия скандинавской ходьбой. Из самого названия «группы ЗОЖ» понятно, что здоровью здесь уделяют особое внимание, и это как минимум 3 раза в неделю. Благодаря программе «Активное долголетие» собираются на базе районного совета ветеранов Мотовилихи. Ольга Нохрина с начала года не пропустила ни одного занятия.Ольга Нохрина: "Когда занимаемся, замечательно себя чувствуем. Во-первых, это общение, движение, физкультура, растяжка, все это замечательно действует на организм". Все занятия в рамках проекта абсолютно бесплатны, а для души можно записаться в клуб «Душа поет» или в кружок «Декупаж и рисование».Активное долголетие - это не только здоровый образ жизни. Это еще и возможность банального общения. После строгих карантинных пандемических мер очные встречи уже дорогого стоят, так что сегодня в совете ветеранов опять нет свободного места.В Перми скандинавскую ходьбу попробовала уже ни одна тысяча человек, постоянно занимаются в рамках «Активного долголетия» - 300. И одним спортом здесь дело также не заканчивается. Татьяна Лагунова, тренер по скандинавской ходьбе:"В прошлом году мы на Каменный город съездили. В этом году, когда морозы были, мы сходили в кино, попутешествовали вместе".И теперь даже 20-градусный мороз не помеха.Александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края, региональный координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия»: "Здорово, что мы все так приобщились к этому делу и сами следим за своим здоровьем".Александр Бойченко - координатор партийного проекта «Старшее поколение». На время пандемии пусть и было небольшое затишье, зато теперь получили новый толчок.Александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края, региональный координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия»: "Программа «Активное долголетие» началась полтора года назад по инициативе самих жителей. Во время коронавируса были вынуждены уйти из очного режима в режим онлайн. И это сыграло свои плюсы, многие люди быстрей освоили планшеты, смартфоны и т.д".Онлайн курсы за первые две недели - это 30 тысяч просмотров. И пусть не все после этого станут спортсменами, но о здоровье хотя бы точно задумаются.