Бесплатные лекарства для сердечников: кардиологическая помощь становится доступнее

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Главное условие — вовремя подать заявку терапевту и не числиться федеральным льготником. Всего в числе бесплатных лекарств - 23 наименования. Получать их можно в аптеке по месту жительства. В Прикамье насчитывается 23 таких пункта, они расположены во всех территориях края.
Григорий Спасенков, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "Препаратов достаточно на складе. Мы хотим, чтобы участковые терапевты и сами врачи активно обращались за этими препаратами. При активном обращении именно пациентов и при активной выписке участковыми терапевтами мы точно обеспечим всех нуждающихся в лекарственных препаратах".
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