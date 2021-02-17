Бесплатные лекарства для сердечников: кардиологическая помощь становится доступнее

В Прикамье начали выдавать бесплатные лекарства пациентам, которые перенесли операцию на сердце, у кого случился инфаркт или инсульт. Они положены человеку в течение года после болезни. Получить препараты можно сразу после выписки из больницы. Для этого в течение трех дней необходимо обратиться к участковому терапевту. Денис Мишенёв: "То, что появилась возможность приобретения бесплатных лекарств — это большое подспорье".Главное условие — вовремя подать заявку терапевту и не числиться федеральным льготником. Всего в числе бесплатных лекарств - 23 наименования. Получать их можно в аптеке по месту жительства. В Прикамье насчитывается 23 таких пункта, они расположены во всех территориях края.Григорий Спасенков, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "Препаратов достаточно на складе. Мы хотим, чтобы участковые терапевты и сами врачи активно обращались за этими препаратами. При активном обращении именно пациентов и при активной выписке участковыми терапевтами мы точно обеспечим всех нуждающихся в лекарственных препаратах".