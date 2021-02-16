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В Уинском набирает популярность скандинавская ходьба
Людмила Одинцева: "Надо обязательно подготовить свой организм к этому, сделать предварительно зарядку, и закончить тоже зарядкой".
Это одна из групп здоровья Уинского округа. Люди старшего поколения не чуждые активного образа жизни относительно недавно начали осваивать ходьбу с палками, которой можно заниматься круглый год. Несколько факторов складываются воедино - природа вокруг, хорошая погода, скандинавская ходьба полезна для здоровья. И так можно преодолеть несколько километров по снежным просторам.
Одно «но» рассказала председатель Уинского совета ветеранов Галина Киселёва - есть желание, не хватает инвентаря. Группы здоровья есть по всему округу, а вот специальные палки имеются далеко не у всех.
Галина Киселёва, председатель совета ветеранов Уинского муниципального округа: "По округу, ориентировочно, занимается скандинавской ходьбой 240 человек, это в основном пенсионеры".Вот пример того, как люди выходят из ситуации, это группа здоровья в селе Суда - используют лыжные, самодельные палки - в отличие от скандинавских, их длину нельзя регулировать - так что пока ходоки обходятся, как могут.
Нина Маленьких: "Инвентарь нужен очень, начали люди заниматься ходьбой, а это же здоровье!"
За помощью активные уинцы решили обратиться к своему депутату Олегу Третьякову - он провёл онлайн-приём жителей округа, вопросы на котором касались ремонта дорог, сотовой связи и интернета, здравоохранения, строительства мечети. Каждый вопрос берётся в работу. Нашлось решение и по теме скандинавской ходьбы - Галине Киселёвой и её товарищам предложили принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа».
Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Мы только это поддерживаем, и выбираем, конечно же, самое необходимое, что с нашей точки зрения будет иметь большую пользу, а спорт - это движение, здоровье нации, а здоровье нации - это будущее страны". Вообще с 2016 года выполнено более трех тысяч наказов от жителей депутату Олегу Третьякову. Что же касается скандинавской ходьбы, название и подготовка проекта - за уинцами. На сегодняшний день есть необходимость в 50 парах палок для восьми сёл и деревень, в том числе и для Суды. Время есть - приём заявок завершается 16 марта, а в апреле назовут имена победителей - обладателей грантов. А настрой у пенсионеров-активистов боевой, побеждать они готовы, и даже девиз по такому случаю придумали.
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