В Перми открыта регистрация на городской лыжный спринт
Как и в предыдущие годы, к участию приглашаются команды учреждений, предприятий и иных организаций. В составе команды должно быть 4 человека – двое мужчин и две женщины. Каждый участник получит стартовый пакет, в который войдут бафф, нагрудный номер с булавками, спецпредложения от партнёров и спонсоров соревнований.Все финишировавшие участники получат фирменные медали. Победители и призёры соревнований в дисциплине «свободный стиль-спринт» в каждой возрастной группе также получат дипломы и подарочные сертификаты от партнеров соревнований. Команды победителей и призёры соревнований в дисциплине «смешанная эстафета» кроме медалей получат дипломы и кубки. Команда-победитель получит 40 тысяч рублей – по 10 тысяч рублей на каждого участника.
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