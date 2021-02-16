В прокуратуре края пройдет тематический прием предпринимателей

17 февраля с 14 до 15 часов в прокуратуре Пермского края будет организован тематический прием субъектов предпринимательской деятельности по вопросам их незаконного уголовного преследования. Предприниматели могут сообщить о фактах необоснованного уголовного преследования со стороны правоохранительных органов, нарушения требований уголовно-процессуального законодательства при осуществлении предварительного расследования и производстве доследственных проверок, изъятии имущества, предметов, документов, электронных носителей информации при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Мероприятие состоится по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 60, каб. 102, тел. для справок 8 (324) 233-56-53.
Поступившая информация будет поводом для организации проверочных мероприятий и принятия мер прокурорского реагирования.
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