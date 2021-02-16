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В Перми началось устройство новых трамвайных путей на улице Уральской
Трамвайные пути будут выполнены бесстыковым методом, когда рельсы не скрепляют между собой, а сваривают. Это позволяет снизить уровень шума и вибрации при движении. Кроме того, деревянные шпалы будут заменены на более долговечные железобетонные.
Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на улице Уральской от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, а также разворотного кольца «Висим» стартовал 16 января. Завершить работы планируется к 30 августа 2021 года.
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