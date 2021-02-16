На Октябрьской площади частично ограничена парковка
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12.02.2021 в 16:55
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08.02.2021 в 11:49
На Октябрьской площади частично ограничена парковка
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В Перми началось устройство новых трамвайных путей на улице Уральской
В Прикамье обсудили реализацию национальных проектов
Лучшему воспитателю России предложили стать советником министра просвещения
В Пермском крае пройдут XX Дельфийские игры России
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.02.2021
Разгул стихии: снег, пробки и всплеск ДТП
В Перми вспоминают воинов-интернационалистов
Следком начал проверку по факту трагедии на Усьвинских столбах
В Перми специалисты проверяют состояние дорожных знаков
Наступившая неделя будет морозной
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