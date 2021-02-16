В Прикамье обсудили реализацию национальных проектов

Реализацию национальных проектов, инициированных Президентом России, обсудили на заседании координационного совета при губернаторе. Заявлено, в частности, что в прошлом году в Прикамье появилась тысяча дополнительных мест в детских садах, а 19,5 тысяч семей получили выплаты за рождение первого ребенка.В семейном бюджете пандемия спутала карты: муж Евгении потерял работу, сама девушка сидит с 2-летним сыном. Одной из мер поддержки, которая выручила, стала ежемесячная выплата в связи с рождением ребёнка — 10 700 рублей.Евгения Валиуллина: "Конечно, было бы без них тяжелее. Продукты, памперсы — покупаем всё то, чем пользуемся ежедневно".В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» такие выплаты получили 19,5 тысяч семей на сумму более 2 млрд рублей. Также создано более тысячи дополнительных мест в детских садах региона. Часть женщин в декрете прошли переобучение и получили новые профессии.Итоги реализации национальных проектов в 2020 году обсудили сегодня на заседании координационного совета при губернаторе. Всего было выделено 17 млрд рублей на различные направления, в том числе здравоохранение. Леонид Политов, руководитель администрации губернатора Пермского края: "Были открыты и модульные ФАПы, и 3 центра онкологической помощи. 195 единиц медицинского оборудования было закуплено. Осуществлялась работа санитарной авиации". Также 105 поликлиник были обновлены и стали более удобными для своих пациентов.То, что так или иначе ощущает каждый житель региона - качество дорог. В 2020-м отремонтировано 108 километров трасс и магистралей. К снижению аварийности — в Перми, например, на 30% - нацпроект «Безопасные и качественные дороги» также имеет отношение — в минувшем году дополнительно установлено 23 комплекса фотовидеофиксации.Строились больницы и школы, велись газификация и благоустройство. Особенно важна в условиях пандемии оказалась поддержка предпринимателей.Татьяна Миролюбова, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "В прошлом году на сумму 594 млн рублей наши предприниматели получили льготных кредитов. В этом году планируется ещё более весомая цифра — свыше 1 млрд рублей".Пермским краем освоено 96% средств, выделенных на реализацию нацпроектов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Основная задача — не просто расходование денежных средств. Задача - чтобы жители не только в центральных городах, но и в глубинке, почувствовали изменения к лучшему".В семье Евгении вновь перемены: для сына выделили место в детском саду. Девушка планирует найти работу и сможет рассчитывать не только на пособия.