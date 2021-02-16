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В Прикамье обсудили реализацию национальных проектов →

Лучшему воспитателю России предложили стать советником министра просвещения

В Перми завершился профессиональный конкурс «Воспитатель года России». За звание лучшего боролись 74 педагога из разных регионов страны. Всего было четыре испытания. До финала дошли 15 человек. В заключении они соревновались в режиме ток-шоу. Абсолютным победителем стала воспитатель сельского детского сада Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края. Ей достался приз 100 тысяч рублей и "Хрустальная жемчужина". Также победительнице предложили стать советником министра просвещения на общественных началах.Чтобы справиться с волнением, 15 финалистов всероссийского конкурса «Воспитатель года России» поют.
Начало испытания, вопросы участникам задает актер театра и кино Михаил Полицеймако. Все проходит в режиме ток-шоу.15 финалистов из разных регионов России. Кто-то из них работает в крупных городах, кто-то - в сёлах. У каждого свой индивидуальный опыт, им есть что рассказать друг другу и чем поделиться.
Всего было четыре испытания. Воспитатели рассказали о своем педагогическом опыте, провели занятия в детских садах Перми, дали мастер-классы. Жюри подводит итоги. И долгожданный момент — церемония награждения.
Абсолютным победителем стала Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края. Она работает в сельском детском саду, её, как и других финалистов, выбрали из 74 педагогов. Анастасия получает приз 100 тысяч рублей, хрустальную жемчужину, а также ей предложили стать советником министра просвещения на общественных началах.Анастасия Быстрюкова, победитель конкурса «Воспитатель года России» (Краснодарский край): "Я горжусь быть сегодня здесь, среди лучших педагогов со всей России. Для меня это честь и счастье, я счастливый воспитатель".
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов по видеосвязи поздравил победителя и отдельно поблагодарил организаторов конкурса.Сергей Кравцов, министр просвещения РФ: "Хочу сказать спасибо Пермскому краю за теплый прием, четкую и слаженную работу по организации мероприятия".
Развитие дошкольного образования - одно из основных направлений работы правительства Пермского края.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы действительно уделяем большое внимание дошкольному воспитанию в части строительства новых детских садов и приобретения необходимого оборудования. Но, наверно, самое важное наполнение - это ваш труд".
В финале церемонии всем участникам вручили памятные подарки от регионального правительства.

Опубликовано: 16.02.2021 в 09:00 в рубрике - Вести Пермь

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← В Пермском крае пройдут XX Дельфийские игры России

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