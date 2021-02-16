← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.02.2021
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В Пермском крае пройдут XX Дельфийские игры России
Дельфийские игры в культуре часто сравнивают с Олимпийскими играми в спорте: все понимают, каких усилий стоит отправить сборную на Олимпиаду и в условиях серьезной конкуренции завоевать награды высшего достоинства. В прошлом году сборная Пермского края заняла третье место в командном зачете. «Это не только высокая оценка труда педагогов, но и всей системы непрерывного художественного образования, подготовки кадров, структуры управления и социально-экономического потенциала Пермского края, в целом. Неслучайно честь принимать юбилейные XX Дельфийские игры 2021 года выпала Прикамью», – подчеркнули в региональном Минкульте.
Отборочные мероприятия на Дельфийские игры-2021 проходят во всех регионах страны, начиная с декабря прошлого года. Ожидается, что в состязаниях в Прикамье примут участие около 2 тыс. молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет.
Конкурсная и фестивальная программы игр включат в себя 30 номинаций классического, народного и современного искусства. В них войдут как номинации, проводимые на протяжении всех 20 лет («Фортепиано», «Скрипка», «Эстрадное пение», «Современный танец»), так и недавно включенные в программу направления, среди которых «Защита персональных данных» и «Визуализация и презентация научного исследования».
Прием заявок на участие в соревнованиях ведется на специализированной платформе «Аполлон», которая позволяет алгоритмизировать все организационные процессы Дельфийских игр. Традиционно события чемпионата будут освещаться и транслироваться на портале Дельфик.ТВ, в социальных сетях.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.02.2021
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