В Перми вспоминают воинов-интернационалистов
На этот раз из-за ограничений, связанных с пандемий, церемония возложения цветов была растянута по времени, чтобы не создавать скопления людей. Одними из первых дань памяти отдали губернатор Дмитрий Махонин, герой России Сергей Яшкин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и представители ветеранских организаций.
Афганистан прошли более 6 тысяч военнослужащих из Прикамья, из них 140 человек погибли при исполнении служебного долга, два человека пропали без вести.
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