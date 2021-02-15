Следком начал проверку по факту трагедии на Усьвинских столбах

В Следственном комитете начали проверку по факту трагедии, которая случилась в минувшую субботу на Усьвинских столбах. 38-летняя путешественница, жительница Тюмени Татьяна Мадеева, сорвалась с высоты и упала в расщелину глубиной в 10 метров. Женщину достали из ущелья, но она скончалась по дороге в больницу. На машине к месту ЧП было не подъехать, и спасатели несколько часов добирались на снегоходах.Мария Мозжерина, следователь СО по г. Чусовой СУ СК РФ по Пермскому краю: "В ходе доследственной проверки установлено, что 13 февраля из города Тюмени в Пермский край прибыла туристическая группа в количестве 18 человек для прохождения туристического маршрута "Усьвинские столбы". В ходе прохождения маршрута одна из туристок поскользнулась и упала в ущелье глубиной не менее 25 метров в районе Усьвинских столбов. Женщину достали сотрудники МЧС Чусовского городского округа. Пострадавшая была направлена в поселок Усьва, где ее ожидала бригада медицинской скорой помощи. Однако в ходе следования в поселок Усьва женщина скончалась. Доследственная проверка продолжается. Выясняются все обстоятельства".